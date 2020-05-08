Начинающий режиссёр снял трогательный Lego-мультик ко Дню Победы
Юный режиссер из Екатеринбурга Александр Вахранев продолжает творить в любимом направлении Lego-мультфильмов. Новой короткометражкой уральца стал мультик ко Дню Победы. В качестве названия и озвучки Александр выбрал стих Виктора Гончарова «Возвращение».
Возвращение.Новый мультфильм Александра Вахранева ко Дню Победы
- Это история про солдата, которому удалось пройти войну и вернуться домой к семье. Открыв дверь квартиры его видит испуганная девочка. Она еще не знает, что перед дней родной отец, которого она на могла увидеть, он ушел на фронт еще до ее рождения, - объясняет режиссер.
Недавно Вахранев опубликовал мультфильм «Коронавирус», в котором подробно рассказал о мерах безопасности во время пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU