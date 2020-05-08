2020-05-08T16:24:03+03:00
75 лет Великой Победы

Начинающий режиссёр снял трогательный Lego-мультик ко Дню Победы

Александр Вахранев сам озвучил короткометражку стихами Виктора Гончарова
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Юный режиссер из Екатеринбурга Александр Вахранев продолжает творить в любимом направлении Lego-мультфильмов. Новой короткометражкой уральца стал мультик ко Дню Победы. В качестве названия и озвучки Александр выбрал стих Виктора Гончарова «Возвращение».

Возвращение.Новый мультфильм Александра Вахранева ко Дню Победы

- Это история про солдата, которому удалось пройти войну и вернуться домой к семье. Открыв дверь квартиры его видит испуганная девочка. Она еще не знает, что перед дней родной отец, которого она на могла увидеть, он ушел на фронт еще до ее рождения, - объясняет режиссер.

Недавно Вахранев опубликовал мультфильм «Коронавирус», в котором подробно рассказал о мерах безопасности во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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