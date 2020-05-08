Начинающий режиссёр снял трогательный Lego-мультик ко Дню Победы

8 Май 2020 2020-05-08T16:24:03+03:00

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Юный режиссер из Екатеринбурга Александр Вахранев продолжает творить в любимом направлении Lego-мультфильмов. Новой короткометражкой уральца стал мультик ко Дню Победы. В качестве названия и озвучки Александр выбрал стих Виктора Гончарова «Возвращение».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/777817" frameborder="0"></iframe> Возвращение.Новый мультфильм Александра Вахранева ко Дню Победы

- Это история про солдата, которому удалось пройти войну и вернуться домой к семье. Открыв дверь квартиры его видит испуганная девочка. Она еще не знает, что перед дней родной отец, которого она на могла увидеть, он ушел на фронт еще до ее рождения, - объясняет режиссер.

Недавно Вахранев опубликовал мультфильм «Коронавирус», в котором подробно рассказал о мерах безопасности во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU