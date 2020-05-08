Прокуратура разбирается с медиками, которые бросили бабушку с коронавирусом у подъезда в Екатеринбурге

8 Май 2020 2020-05-08T16:00:38+03:00

Женщина с конца марта была в госпитале для ветеранов войн, там ей диагностировали двустороннюю пневмонию, а недавно подтвердился Covid-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

90-летняя вдова ветерана ВОВ больше часа сидела на клумбе возле дома, пока ее не заметила внучка

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Свердловская прокуратура проводит проверку после информации о бабушке, которую выгнали из больницы с коронавирусом. 90-летнюю пенсионерку привезли к дому на Уралмаше сегодня 8 мая. На солнцепеке она провела больше часа, пока ее не обнаружила внучка и соседи.

- Будет дана правовая оценка качеству оказания медицинской помощи вдове ветерана Великой Отечественной войны и принимаемых в медицинских учреждениях санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди пациентов и персонала, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, женщина с конца марта была в госпитале для ветеранов войн, там ей диагностировали двустороннюю пневмонию, а недавно подтвердился Covid-19. Но почему-то женщину, которая является вдовой ветерана войны, выписали домой. Сейчас Марию Ивановну все-таки забрали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU