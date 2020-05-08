2020-05-08T14:03:20+03:00
Общество

«Чтобы никаких шашлыков»: на Среднем Урале во время майских праздников будут усиленно патрулировать леса

За первые выходные полицейские и МЧС провели 512 таких рейдов
Мария Трапезникова
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Полицейские и МЧС будут патрулировать леса, парки и скверы и искать нарушителей противопожарного режимаПолицейские и МЧС будут патрулировать леса, парки и скверы и искать нарушителей противопожарного режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области во время майских праздников власти планируют усилить патрулирование лесов. Особое внимание уделят участкам рядом с населенными пунктами и полям, а также паркам и скверам. Все потому, что на территории региона с 1 мая действует противопожарный режим. Это значит, что нельзя разводить открытый огонь, жарить шашлыки и сжигать мусор и сухую траву. Нарушителям грозят штрафы.

- Из-за аномально теплой погоды количество лесных пожаров уже сегодня больше, чем в аналогичное время прошлого года почти на 40%, - отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Александр Кузнецов. – Каждый жаркий день сегодня приносит больше десятка новых очагов.

Для выявления нарушителей создано 190 мобильных патрульных групп, в которые вошли сотрудники полиции и МЧС. За первые выходные, с 1 по 6 мая, на Среднем Урале уже было проведено 512 рейдов. Восемь нарушений нашли в Березовском, Тавдинском и Талицком лесничествах.

Кроме того, на территории Свердловской области введен режим самоизоляции - сегодня губернатор Евгений Куйвашев продлил его до 18 мая. А до 11 мая в регионе действует масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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