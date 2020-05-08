2020-05-08T13:46:10+03:00
Общество

Уральский комбинат задолжал за электричество 640 миллионов

Энергетики пытаются добиться возвращения долга через суд
Мария Трапезникова
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Уральский комбинат задолжал за электричество 640 миллионовУральский комбинат задолжал за электричество 640 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Высокогорский ГОК в Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, задолжал за электроэнергию порядка 640 миллионов рублей. На сегодняшний день этот комбинат – главный должник «ЭнергосбыТ Плюс».

- С долгами «ВГОК» мы ведем постоянную работу в правовом поле. Позиция игнорирования счетов за потребленную электрическую энергию, безусловно, неконструктивна, платить все равно придется, но к долгам еще прибавятся штрафные санкции и судебные издержки, - рассказал руководитель Регионального центра правового обеспечения ПАО «Т Плюс» Артем Артюх.

С начала этого года энергетики через суд сумели взыскать с организации 222,7 миллионов рублей долга. В настоящее время в ФССП находятся исполнительные листы на сумму в 140 миллионов рублей, по которым также планируется вернуть долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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