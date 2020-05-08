2020-05-08T13:26:46+03:00
Общество

Tele2 рассказала об онлайн-шествии «Бессмертного полка» через приложение

Tele2 запустила серию stories в своем приложении «Мой Tele2», посвященную онлайн-шествию
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Фото: предоставлено Tele2Фото: предоставлено Tele2
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Мобильный оператор Tele2 поддержал всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая в 2019 году собрала более десяти миллионов человек. Tele2 запустила серию stories в своем приложении «Мой Tele2», посвященную онлайн-шествию в память о Великой Отечественной войне. Так оператор напомнил своим абонентам о возможности принять участие в проекте несмотря на режим всеобщей самоизоляции.

В 2020 году всероссийская акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Своим абонентам Tele2 напоминает о том, что необходимость оставаться дома не мешает собраться в виртуальном пространстве и почтить подвиги родных, участвовавших в ВОВ. Оператор поддержал проект серией stories в своем приложении «Мой Tele2». Такой выбор обусловлен тем, что ежедневно приложением пользуется более 2 млн человек, а аудитория в секунду достигает 20 тыс. человек.

Фото: предоставлено Tele2

Фото: предоставлено Tele2

Заголовки stories в приложении «Мой Tele2» призывают вспомнить участников ВОВ онлайн: «Герои живы, пока жива память о них», «Память объединяет». Здесь же указана ссылка, которая ведет на страницу «Бессмертного полка». Чтобы присоединиться к онлайн-шествию, нужно заполнить простую анкету на сайте и добавить фото своего героя – участника войны. Коллаж пользователя станет частью видеоряда, который будет транслироваться на медиаэкранах по всей стране.

Ранее Tele2 поддержала всероссийскую акцию «Ура Победе»: позвонив на номер 1945, абонент может бесплатно установить популярные военные мелодии в качестве гудка или рингтона на свой мобильный телефон. Следуя простым рекомендациям голосового меню, абонент может также послушать исторические хроники в исполнении легендарного советского диктора Юрия Левитана. Подробнее – на сайте проекта «Ура Победе».

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