2020-05-08T14:20:25+03:00
Общество

Стало известно, как уральцы подхватили коронавирус во время майских праздников

В ближайшие сутки ожидается высокий рост заболевших
Мария Трапезникова
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Стало известно, как уральцы подхватили коронавирус во время майских праздниковСтало известно, как уральцы подхватили коронавирус во время майских праздниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области подтвердились еще 155 случаев заражения коронавирусом. Среди них – 144 жителя Екатеринбурга. Вице-губернатор Павел Креков во время брифинга с журналистами объяснил, откуда взялась такая высокая цифра.

- За прошедшие сутки много контактных случаев. Все они связаны с праздниками, выездами за город и прогулками, - объяснил он. – Мы же не шутим, когда говорим, что надо соблюдать самоизоляцию. В противном случае нас ждет рост заболеваемости.

Кроме того, Павел Креков призвал всех уральцев 9 мая не выходить из квартир – лучше оставаться дома, соблюдать самоизоляцию и смотреть традиционные мероприятия удаленно, с помощью онлайн-трансляций, а также по телевизору.

- Не надо завтра выходить на улицу, хором петь песни. Потому что потом мы будем считать заболевших среди всех, кто вышел, - заключил вице-губернатор. – Мы отпразднуем позже, как только эпидобстановка позволит.

Главный санврач России Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских отметил, что скачок заболеваемости связан с тем, что люди, помимо прочего, не соблюдают установленную в полтора метра дистанцию.

- В условиях отсутствия вакцины вирус свободно распространяется среди людей. Поэтому и определена такая дистанция – ведь не случайно же. Но граждане ее не соблюдают. Из-за этого такой прирост заболевших, - завил Козловских. – В ближайшие дни прогнозируются похожие цифры. Для крупных городов области ситуация распространяется по негативному сценарию.

На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 1 584 случая заражения COVID-19. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 292 человека. К тому же, сегодня губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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