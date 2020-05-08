2020-05-08T12:34:04+03:00
Общество

На Среднем Урале 19 лабораторий проводят исследования на COVID-19

Большая часть из них – при медицинских учреждениях
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале 19 лабораторий проводят исследования на COVID-19На Среднем Урале 19 лабораторий проводят исследования на COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На сегодняшний день в Свердловской области работают 19 лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19. При этом частных всего четыре – они работают платно, приобретая тест-системы за свой счет, по всем необходимым договорам.

- Основная часть лабораторий – при лечебных учреждениях. Они отрабатывают всех контактных, подозреваемых и больных, потому что у них берутся анализы на второй и на третий разы, - рассказал вице-губернатор Павел Креков. – Мы сейчас приближаемся к отметке в шесть тысяч анализов в сутки.

Все эти лаборатории относятся к Управлению Роспотребнадзора и региональному Министерству здравоохранения. Они работают бесплатно.

На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 1 584 случая заражения COVID-19. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 292 человека. К тому же, сегодня губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в области до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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