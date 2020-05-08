2020-05-08T12:23:35+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь и ВИЗ празднуют 75-летие Победы

ВИЗ-Сталь и ВИЗ (предприятия Группы НЛМК) проведут мероприятия, которые направлены на поддержку ветеранов
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Фронтовик Николай Власов Фото: ВИЗ-СтальФронтовик Николай Власов Фото: ВИЗ-Сталь
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ВИЗ-Сталь и ВИЗ (предприятия Группы НЛМК) в рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы проведут мероприятия, которые направлены на поддержку ветеранов и сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

Юбилейные мероприятия стартовали в феврале. Совет ветеранов ВИЗ-Стали провел городскую спартакиаду «Салют, Победа». Участниками масштабного спортивного праздника стали более 80 заслуженных работников промышленных предприятий и представителей общественных объединений Екатеринбурга. Специальный приз «За волю к победе» памяти легендарного визовского фронтовика, дважды Героя Советского Союза летчика-истребителя Григория Речкалова победителям соревнований вручили заводские ветераны – участник Великой Отечественной войны Николай Власов и труженик тыла Оскар Бибер.

Подарки ветеранам Фото: ВИЗ-Сталь

Подарки ветеранам Фото: ВИЗ-Сталь

Накануне 9 Мая пройдет волонтерская акция «Поздравь ветерана Великой Отечественной войны». 4 фронтовика и 84 труженика тыла, которых опекает заводской Совет ветеранов, получат праздничные корпоративные подарки и единовременную материальную помощь.

Предприятия примут участие во всероссийской акции «Флаги России. 9 Мая», организуют праздничные радиотрансляции и проведут бесконтактное вручение заводчанам «Георгиевских ленточек» - символов памяти о Великой Отечественной войне.

Работники ВИЗ-Стали и ВИЗа расскажут о своих близких, защищавших Родину на фронте или в тылу, с экранов корпоративного телевидения, примут участие в онлайн-акциях и конкурсах на корпоративном портале Группы НЛМК – «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Василий Теркин – русская душа».

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