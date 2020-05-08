2020-05-08T12:15:55+03:00
Общество

В Екатеринбурге хотят начать массовое тестирование на антитела к COVID-19 после майских праздников

Пока что методика находится на стадии разработки и тестируется выборочно
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге хотят начать массовое тестирование на антитела к COVID-19 после майских праздниковВ Екатеринбурге хотят начать массовое тестирование на антитела к COVID-19 после майских праздниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские власти в данный момент прорабатывают вопрос массового тестирования на антитела к COVID-19 в Екатеринбурге. Пока что существующая методика находится на стадии разработки и тестируется на ограниченном круге лиц.

- Сейчас отрабатывается методика с обнаружением антител к COVID-19, но она пока не готова к массовому использованию. Анализы берутся пока что выборочно, но ее отработка в Екатеринбурге уже начата, - рассказал вице-губернатор Павел Креков. – Уже есть анализы, подтверждающие наличие антител, есть и не подтверждающие. Чуть позже будем обсуждать возможность массового обследования жителей Екатеринбурга.

По словам вице-губернатора, самое главное на этот момент – найти подходящую методику и источник получения реагента. «Надеюсь, что после праздников мы придем к реализации этой идеи», - заключил Павел Креков.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 1 584 случая заражения коронавирусом. При этом за все время медикам удалось вылечить 292 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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