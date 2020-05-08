2020-05-08T12:02:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге открылась служба помощи неуверенным в себе коллекторам

Но как выяснилось, помощь была нужна лишь Эдику из «Реальных пацанов»
Олег ГАЛИМОВ
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Новый сезон сериала «Реальные пацаны» стартует с 12 мая в 20:00 на ТНТНовый сезон сериала «Реальные пацаны» стартует с 12 мая в 20:00 на ТНТФото: Валентин ДРУЖИНИН
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В городских пабликах Екатеринбурга появились странные рекламные ролики горячей линии поддержки для коллекторов. Кто-то воспринимал это в шутку, но некоторые сразу поняли, что речь идет о неопытном коллекторе Эдике из «Реальных пацанов».

В новом сезоне культового сериала, который стартует на ТНТ с 12 мая, герою Станислава Тляшева придется выбивать долги из неплательщиков.

- Считаю, что главное в профессии коллектора — это непробиваемость, гибкость и актерское мастерство. Что я ценю в своем персонаже, так это способность подстраиваться под любые обстоятельства. Он, как таракашка в многоквартирном доме, выживает, как может. Где только Эдик уже не был — армия, тюрьма, психиатрическая клиника. Теперь вот коллекторская фирма. Его уникальный метод — это шокировать людей и травмировать! Но чаще себя, - рассказывает актер.

Колян Наумов должен стать профессиональным бойцом, чтобы забрать наследство бывшего зятя

Колян Наумов должен стать профессиональным бойцом, чтобы забрать наследство бывшего зятя

Но главной сюжетной линией сезона станет становление Коляна Наумова в боях MMA.

После того, как в конце прошлого сезона Ивыныча и его жену объявили официально погибшими, нотариус зачитал его завещание. По условиям все деньги достаются Наумову. Но он получит сотни миллионов долларов, а также все движимое и недвижимое только в том случае, если выиграет черный пояс бойца ММА.

Разумеется, Колян с яростью берется за тренировки и превращается в пермского Рокки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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