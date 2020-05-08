В Екатеринбурге открылась служба помощи неуверенным в себе коллекторам

8 Май 2020 2020-05-08T12:02:22+03:00

Но как выяснилось, помощь была нужна лишь Эдику из «Реальных пацанов»

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В городских пабликах Екатеринбурга появились странные рекламные ролики горячей линии поддержки для коллекторов. Кто-то воспринимал это в шутку, но некоторые сразу поняли, что речь идет о неопытном коллекторе Эдике из «Реальных пацанов».

В новом сезоне культового сериала, который стартует на ТНТ с 12 мая, герою Станислава Тляшева придется выбивать долги из неплательщиков.

- Считаю, что главное в профессии коллектора — это непробиваемость, гибкость и актерское мастерство. Что я ценю в своем персонаже, так это способность подстраиваться под любые обстоятельства. Он, как таракашка в многоквартирном доме, выживает, как может. Где только Эдик уже не был — армия, тюрьма, психиатрическая клиника. Теперь вот коллекторская фирма. Его уникальный метод — это шокировать людей и травмировать! Но чаще себя, - рассказывает актер.

Колян Наумов должен стать профессиональным бойцом, чтобы забрать наследство бывшего зятя

Но главной сюжетной линией сезона станет становление Коляна Наумова в боях MMA.

После того, как в конце прошлого сезона Ивыныча и его жену объявили официально погибшими, нотариус зачитал его завещание. По условиям все деньги достаются Наумову. Но он получит сотни миллионов долларов, а также все движимое и недвижимое только в том случае, если выиграет черный пояс бойца ММА.

Разумеется, Колян с яростью берется за тренировки и превращается в пермского Рокки.

ИСТОЧНИК KP.RU