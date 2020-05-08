8 Май 2020 2020-05-08T11:27:09+03:00

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Холдинг «РЖД» запускает онлайн-проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Специальный сайт 9may.rzd.ru включает ряд образовательных проектов с уникальными архивными материалами о колоссальном значении железнодорожного транспорта в годы войны. На сайте Музея железных дорог России rzd-museum.ru проводятся виртуальные экскурсии, которые знакомят посетителей с экспонатами, связанными с военным периодом. Например, 9 мая пользователям сети Интернет будет предложена экскурсия по новой выставке музея – «Поезда милосердия», посвященной санитарным поездам в истории железных дорог России и их работе в годы Великой Отечественной.

На Свердловской железной дороге в честь 75-й годовщины Победы объявлена народная акция «Вокзал Памяти». Ее организаторы предлагают всем, чьи родственники уходили на войну из Свердловска, стать соавторами проекта и вместе собрать из фотографий мемориал «коллективной памяти». Для этого на сайте ВокзалПамяти.рф нужно разместить рассказ об участнике Великой Отечественной войны, его боевом пути, наградах и подвигах, приложить фотографию. 22 июня сотни фотографий ветеранов, объединенные в коллективный портрет, будут размещены на фасаде здания вокзала Екатеринбург, а все истории сохранятся на сайте проекта до 2 сентября.

Для тех, кто хочет как можно больше узнать об истории и интересных фактах Великой Отечественной войны и об участии в ней железнодорожного транспорта, СвЖД предлагает online-квиз «Дороги Победы». Собрать команду единомышленников и принять участие в игре могут все желающие. Оnline-квиз размещен на сайте память-сильнее-времени.рф.

По традиции, 9 мая в 12:00 местного времени все локомотивы страны, находящиеся в пути, дадут «Гудок Победы».

Кроме того, на всех вокзалах страны и во всех поездах дальнего следования в честь 75-й годовщины Великой Победы прозвучат поздравления от известных артистов.

Для пассажиров поездов дальнего следования на развлекательных бортовых порталах будет доступен специальный раздел, посвященный 75-летию Победы, где можно будет посмотреть фильмы о войне и видеоролики об истории войны, послушать песни военных лет и почитать книги.