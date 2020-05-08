С песнями и в блестящей форме: по Екатеринбургу военные проехали на машинах и мотоциклах времен войны

8 Май 2020 2020-05-08T11:18:04+03:00

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Сегодня утром по центральным улицам Екатеринбурга проехала колонна военных машин и мотоциклов. Блестящие, красивые, военные в брюках галифе, пилотках и гимнастерках, и со штандартами фронтов Великой Отечественной войны – такими их могли видеть случайные прохожие на улицах.

Колонна стартовала от штаба ЦВО. Ее возглавил начальник управления технического обеспечения ЦВО генерал-майор Олег Лучанский на черном кабриолете «Волга».

Фото: пресс-служба ЦВО

- Задавала темп и ритм движению колонны звуковещательная станция ЗС-82 на базе бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2, которая транслирована популярные мелодии, посвященные ВОВ: «День Победы», Прощание славянки», «Смуглянка», «В землянке» и «Синий платочек», - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Замыкали торжественную колонну военные на исторических мотоциклах МВ-650, вооруженные пулеметами Дегтярева образца 1928 года.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

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