2020-05-08T11:18:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Худшие среди миллионников: уровень самоизоляции в Екатеринбурге упал до минимума

Одним из ключевых факторов стала хорошая погода
Олег ГАЛИМОВ
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Одним из главных мест отдыха у екатеринбуржцев традиционно стала набережная Верх-Исетского прудаОдним из главных мест отдыха у екатеринбуржцев традиционно стала набережная Верх-Исетского прудаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге уровень самоизоляции по шкале «Яндекса» упал до исторического минимума. Согласно статистике, за 6,7 и 8 мая средний показатель упал до 1,7 балла из 5. При этом днем 8 мая показатель держится на отметке в 1,5 балла.

Стоит также отметить, что начиная с 28 марта, дня, когда были введены ограничительные меры, уровень самоизоляции не опускался до такого критического предела.

- Чем выше значение, тем лучше. 0,0–2,4 балла - на улице очень много людей, - говорится в описании проекта.

Рейтинг городов-миллионников по шкале "Яндекса". Фото: скриншот

Рейтинг городов-миллионников по шкале "Яндекса". Фото: скриншот

При этом Екатеринбург занимает предпоследнее место в рейтинге городов-миллионников, расположившись на 14-м месте. Последнюю строчку таблицы занимает столица Южного УралаЧелябинск, там средний уровень самоизоляции оценивается лишь в 1,5 балла.

Кстати, одним из главных мест отдыха у екатеринбуржцев традиционно стала набережная Верх-Исетского пруда. Накануне там полиции пришлось разгонять любителей позагорать в купальниках.

Полиция ловила нарушителей самоизоляции на пляже в Екатеринбурге.Евгений СТОЯНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Режим самоизоляции продлен в регионе до 18 мая 2020 года.

В Свердловской области зарегистрировано 1584 случаев коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 14-ти пациентов как тяжелое, 34-х – средней тяжести, остальных как удовлетворительное.

Всего уральские больницы покинули уже 292 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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