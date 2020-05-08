2020-05-08T10:59:20+03:00
Происшествия

Экс-советника вице-губернатора Свердловской области оставили под арестом

Сегодня в Свердловском облсуда рассмотрели апелляцию защиты Владислава Русакова
Мария Трапезникова
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Фото: администрация ЗАТО ЛеснойФото: администрация ЗАТО Лесной
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Сегодня утром, 8 мая, в Свердловском областном суде состоялось заседание, на котором рассмотрели апелляцию на арест экс-советника вице-губернатора региона Сергея Бидонько Владислава Русакова. Его обвиняют в получении взятки. О том, какого размера она составила, - не уточняется.

Напомним, решением суда его отправили под арест еще 1 мая – вердикт вынес суд Лесного, где Русаков до 2017 года занимал должность замглавы города по правовым и организационным вопросам. Под арестом его оставили до 27 июня 2020 года.

Задержали Русакова 30 апреля. За день до этого, 29 апреля, экс-советник уволился из правительства Свердловской области. По данным следователей, с 2014 по 2018 годы Русаков за деньги помогал местному предпринимателю.

- Когда подозреваемый занимал, в частности, должность заместителя Главы администрации городского округа «Город Лесной», им была частями получена от индивидуального предпринимателя взятка в особо крупном размере за способствование в решении вопросов, входящих в компетенцию подозреваемого, - добавили в СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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