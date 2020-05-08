2020-05-08T11:14:57+03:00
Общество

9 Мая по Верхней Пышме проедет легендарный армейский грузовик «Студебекер»

Он будет транслировать военные песни
Екатерина САЛТЫКОВА
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Грузовик в течение дня проедет по всем улицам.Грузовик в течение дня проедет по всем улицам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Медную столицу Урала готовят к празднованию Дня Победы. В центре Верхней Пышмы уже установили гигантский 55-метровый билборд, на котором в хронологическом порядке изображены ключевые события Великой Отечественной войны – от битвы за Москву до взятия Берлина.

- Традиционное шествие военной техники в этом году будет перенесено на более поздний срок, - рассказывают в пресс-службе УГМК. – Но для создания праздничной атмосферы 9 мая с самого утра в Верхней Пышме будут звучать легендарные песни военных лет. Также планируется запустить по улицам города автомобиль «Студебекер» из коллекции Музея военной техники УГМК. Машина будет транслировать военные песни и в течение дня объедет практически весь город.

Кроме того, в промежутке с 11 до 12 по городу пройдет колонна машин Центрального военного округа. На них будут также установлены билборды с ключевыми событиями Великой Отечественной войны. В грузовиках будут актеры, которые будут переодеты в героев того времени: разведчицу, солдата, медсестру и т.д.

В 11:30 в небе над Верхней Пышмой пролетят 22 единицы воздушной техники. Увидеть военные самолеты и вертолеты можно будет из окон и с балконов. Подробнее о том, какую технику можно будет увидеть в небе можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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9 Мая по Верхней Пышме проедет легендарный армейский грузовик «Студебекер»
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