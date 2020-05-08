2020-05-08T10:43:03+03:00
Общество

В Екатеринбурге от коронавируса вылечили еще 49 человек

Теперь в регионе 292 выздоровевших
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге от коронавируса вылечили еще 49 человекВ Екатеринбурге от коронавируса вылечили еще 49 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Медики Екатеринбурга вылечили от коронавируса еще 49 человек. Поэтому теперь в регионе официально зарегистрировано 292 выздоровевших. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Однако сегодня стало известно о еще 155 заболевших. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамили, Богдановича, Асбеста, Каменска-Уральского, Алапаевска, Артемовского, Ирбита, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревы, Туринска, Белоярского ГО и Рефтинского. Кроме того, в сегодняшнюю статистику вошел один заболевший рабочий из Мурманска.

Таким образом, в области зафиксировано 1 584 случая заражения коронавирусом. Врачи оценивают состояние 14-ти пациентов как тяжелое, 34-х – средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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