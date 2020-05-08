8 Май 2020 2020-05-08T10:43:03+03:00

В Екатеринбурге от коронавируса вылечили еще 49 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Медики Екатеринбурга вылечили от коронавируса еще 49 человек. Поэтому теперь в регионе официально зарегистрировано 292 выздоровевших. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Однако сегодня стало известно о еще 155 заболевших. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамили, Богдановича, Асбеста, Каменска-Уральского, Алапаевска, Артемовского, Ирбита, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревы, Туринска, Белоярского ГО и Рефтинского. Кроме того, в сегодняшнюю статистику вошел один заболевший рабочий из Мурманска.

Таким образом, в области зафиксировано 1 584 случая заражения коронавирусом. Врачи оценивают состояние 14-ти пациентов как тяжелое, 34-х – средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU