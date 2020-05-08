Торжественно, но в масках: в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Жукова

8 Май 2020 2020-05-08T10:09:04+03:00

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Сегодня утром, 8 мая, в преддверии Дня Победы, в центре Екатеринбурга состоялось традиционное возложение цветов к памятнику маршала Георгия Жукова.

В церемонии приняли участие полпред по УрФО Николай Цуканов, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, губернатор Евгений Куйвашев, начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков, начальник управления ФСБ России по региону Алексей Зиновьев, а также председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина.

Фото: региональный департамент информполитики

Все проходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм: участники церемонии держались друг от друга на разрешенной дистанции, все были в защитных масках.

Фото: региональный департамент информполитики

Фото: региональный департамент информполитики

Напомним, что с 1948 по 1953 годы маршал Жуков занимал должность командующего войсками Уральского военного округа, поэтому памятник ему в Екатеринбурге установлен неслучайно. Мемориал, установленный перед штабом ЦВО в столице Урала, был создан к 50-летнему юбилею Великой Победы – 25 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU