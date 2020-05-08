Уральский полпред президента возложил цветы к памятнику Георгию Жукову

8 Май 2020 2020-05-08T09:56:56+03:00

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов на церемонии возложения цветов. Фото: предоставлено аппаратом полпреда по УрФО

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Полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов 8 мая принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Екатеринбурге.

Фото: предоставлено аппаратом полпреда по УрФО

Вместе с уральским полпредом в памятной церемонии приняли участие командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, начальник управления ФСБ России по Свердловской области Алексей Зиновьев, начальник управления ФСБ России по ЦВО Александр Васильев, начальник управления спецсвязи и информации ФСО России по УФО Николай Рябко, а также Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Фото: предоставлено аппаратом полпреда по УрФО

ИСТОЧНИК KP.RU