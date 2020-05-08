2020-05-08T09:56:56+03:00
Общество

Уральский полпред президента возложил цветы к памятнику Георгию Жукову

Николай Цуканов почтил память героев Великой Отечественной войны
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов на церемонии возложения цветов. Фото: предоставлено аппаратом полпреда по УрФОПолпред президента в УрФО Николай Цуканов на церемонии возложения цветов. Фото: предоставлено аппаратом полпреда по УрФО
Изменить размер текста:

Полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов 8 мая принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Екатеринбурге.

Фото: предоставлено аппаратом полпреда по УрФО

Фото: предоставлено аппаратом полпреда по УрФО

Вместе с уральским полпредом в памятной церемонии приняли участие командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, начальник управления ФСБ России по Свердловской области Алексей Зиновьев, начальник управления ФСБ России по ЦВО Александр Васильев, начальник управления спецсвязи и информации ФСО России по УФО Николай Рябко, а также Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Фото: предоставлено аппаратом полпреда по УрФО

Фото: предоставлено аппаратом полпреда по УрФО

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Холдинг «РЖД» запускает онлайн-проекты, посвященные 75-летию Победы
С песнями и в блестящей форме: по Екатеринбургу военные проехали на машинах и мотоциклах времен войны
Худшие среди миллионников: уровень самоизоляции в Екатеринбурге упал до минимума
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Экс-советника вице-губернатора Свердловской области оставили под арестом
9 Мая по Верхней Пышме проедет легендарный армейский грузовик «Студебекер»
В Екатеринбурге от коронавируса вылечили еще 49 человек
Торжественно, но в масках: в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Жукова
Уральский полпред президента возложил цветы к памятнику Георгию Жукову
Екатеринбуржцев зовут проголосовать за реконструкцию северного берега Шарташа