Екатеринбуржцев зовут проголосовать за реконструкцию северного берега Шарташа

8 Май 2020 2020-05-08T09:52:29+03:00

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении общественных обсуждений по реконструкции северного берега озера Шарташ. Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте мэрии с 8 мая по 26 июня. Проекты и прилагаемые к обсуждениям материалы опубликуют 15 мая.

- В общественных обсуждениях имеют право участвовать как физические, так и юридические лица, зарегистрированные на территории Екатеринбурга, - уточнили в пресс-службе мэрии города. – Для участия они должны пройти идентификацию: горожане – предъявить паспорт, а представители юрлиц – документы о регистрации.

Предложения и замечания по проекту принимаются с 15 мая по 5 июня. Их рассмотрит Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Результаты будут опубликованы на сайте мэрии 26 июня.

Напомним, чуть раньше мы рассказывали про архитектурную мастерскую «Городское планирование», которая выиграла грант на реконструкцию Шарташского лесопарка. Специалисты провели анкетирование среди посетителей и выяснили, что горожане выступили против застройки северного берега озера и рубки деревьев. Для работы архитекторы даже сняли парк с высоты птичьего полета, показав три панорамы с разных точек.

ИСТОЧНИК KP.RU