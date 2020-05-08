В «Екатеринбург-Экспо» проведут ремонт за 3,9 миллиардов рублей

8 Май 2020 2020-05-08T09:19:11+03:00

Контракт заключен до 2023 года, чтобы привести МВЦ ко всем необходимым требованиям для проведения Универсиады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контракт заключен до 2023 года, чтобы привести МВЦ ко всем необходимым требованиям для проведения Универсиады

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В Екатеринбурге планируют провести капитальный ремонт МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, за работы заплатят 3,9 миллиардов рублей. Подрядчик должен будет реконструировать фасады нескольких павильонов, построить гаражно-складской комплекс и оборудовать досмотровую зону.

Как объяснил гендиректор МВЦ Игорь Данилов, речь идет о строительных работах, которые были предусмотрены изначальным проектом создания центра еще в 2010 году. Их необходимо выполнить в связи с надвигающейся Универсиадой-2023.

- Этот контракт заключен до 2023 года и касается всех перечисленных разделов, но в 2020 году будет проводиться только проектирование, и вообще весь договор и его реализация поставлены в зависимость от той действительности, что нас охватила и влияет, - объяснил Данилов на своей странице в Facebook. – Когда речь идет о больших проектах, таких, как Универсиада, промедления критичны, а их успешное проведение становится залогом роста и восстановления экономики.

По словам гендиректора центра, на проектирование планируется минимум затрат. Напомним, чуть раньше мы рассказывали, что в одном из павильонов «Екатеринбург-Экспо» оборудовали госпиталь для больных коронавирусом. В нем установили 50 реанимационных коек – сейчас помещение является резервной площадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU