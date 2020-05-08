На Урале из-за самоизоляции очистился воздух

8 Май 2020 2020-05-08T11:06:41+03:00

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На Среднем Урале из-за введенного режима самоизоляции воздух стал значительно чище. Снижение основных загрязняющих веществ – диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, взвешенных частиц, сероводорода и аммиака, - в крупных городах зафиксировали автоматические станции Минприроды.

- В связи со снижением интенсивности дорожного движения, масштабной уборкой в муниципалитетах улучшилось состояние атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове и Полевском, - рассказали министр природных ресурсов и экологии Александр Кузнецов.

По данным станции, в Екатеринбурге максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота и мелкодисперсной пыли снизилась вдвое. В Нижнем Тагиле выбросы загрязняющих веществ от транспорта в апреле сократились на 35% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автоматические измерения проводятся в 13 крупных городах Свердловской области: Екатеринбурге (2 станции), Первоуральске, Нижнем Тагиле (2 станции), Каменске-Уральском, Красноуральске, Верхней Пышме, Асбесте, Кировграде, Реже, Ревде, Серове, Полевском и Краснотурьинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU