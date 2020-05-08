2020-05-08T11:11:11+03:00
Общество

В Екатеринбурге рядом со зданием Правительства снесут десятиэтажный недострой

На его месте к 300-летию города построят новое здание с паркингом и сквером
Мария Трапезникова
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Недострой начнут сносить уже сегодня. Фото: Яндекс.ПанорамыНедострой начнут сносить уже сегодня. Фото: Яндекс.Панорамы
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В центре Екатеринбурга, рядом со зданием областного правительства, в ближайшее время снесут десятиэтажный недострой. Об этом сообщили в пресс-службе компании «УГМК-Застройщик». Строительство здания велось с 1993 по 2006 годы, после чего, из-за нехватки финансирования, работы заморозили. Все это время объекты не использовались и не обслуживались.

Перед сносом здание оценивала комиссия, которая выяснила, что оно находится в аварийном состоянии. Для выполнения демонтажных работ определили подрядчика – им стал застройщик «УГМК-Макаровский». Начало работ назначено на сегодня, 8 мая.

- Со стороны прилегающего здания по улице Антона Валека, 8 буду смонтированы структурные леса, закрытые фанерой, - сообщили в пресс-службе «УГМК-Застройщик». – По мере понижения здания, леса будут понижаться. Для уменьшения распространения пыли при демонтаже будет выполняться проливка конструкций водой и распыление над зоной работ.

После сноса площадку будут готовить к строительству нового многофункционального комплекса общей площадью больше 30 тысяч «квадратов». В нем будет многоуровневый паркинг, а на прилегающей территории разобьют сквер. Сдать новое здание планируется к 300-летию Екатеринбурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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