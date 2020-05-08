Свердловчане на самоизоляции больше всего скучают по коллегам

8 Май 2020 2020-05-08T11:12:50+03:00

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Аналитики портала HeadHunter решили выяснить, по чему больше всего скучают жители Екатеринбурга и Свердловской области, работающие удаленно. Оказалось – по коллегам и живому общению с ними (42% всех опрошенных).

Еще 32% сотрудников сообщили, что им не хватает денег, так как зарплату из-за коронавируса значительно сократили, а также движения, активности, фитнеса и спорта. 20% соскучились по рабочей атмосфере – суете и шуму офиса. 17% признали, что им не хватает объемов работ – так как рабочих задач тоже стало значительно меньше.

Реже всего свердловчане скучают по утренним и вечерним пробкам (1%), начальству (3%) и офисной кофемашине (5%). И только 15% всех опрошенных сказали, что они совершенно ни по чему не скучают.

- Сотрудники старше 45 лет чаще скучают по живому общению, нежели их более молодые коллеги, а также чаще говорят о том, что на «удаленке» стало меньше денег и меньше работы, - рассказали в пресс-службе HH. – Кроме того, они чаще скучают по любимому рабочему месту. А вот офисной суеты больше всего недостает сотрудникам младше 25 лет.

Аналитики также выяснили одну интересную особенность: мужчины намного чаще, чем женщины, говорят о нехватке офлайн-встреч с партнерами и клиентами (13% против 6%), а вот женщины чаще мужчин сетуют на нехватку денег (36% против 27%).

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ИСТОЧНИК KP.RU