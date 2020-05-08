Игнорировали требования проводника: в Екатеринбурге поймали хулиганов, куривших в поезде
Транспортные полицейские Екатеринбурга 6 мая поймали двух пассажиров, которые курили в поезде. Первого хулигана сотрудники ППС задержали на станции Шаля. 36-летний мужчина, житель Первоуральска, несмотря на запрет, купил в вагоне поезда и не реагировал на требования проводника прекратить безобразие.
Второго нарушителя задержали там же – в поезде «Москва – Чита» он курил в тамбуре вагона. Обоих полицейские привлекли к административной ответственности.
- Днем позже в транспортную полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в служебное помещение, расположенное в здании вокзала станции «Уктус», - рассказали в пресс-службе транспортной полиции.
Полицейские выяснили, что нарушитель – 29-летний житель Екатеринбурга – распивал на станции алкоголь, после чего, перепутав двери, пытался зайти в служебное помещение вместо зала ожидания. Его также привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU