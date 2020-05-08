2020-05-08T07:20:21+03:00
Происшествия

Игнорировали требования проводника: в Екатеринбурге поймали хулиганов, куривших в поезде

Обоих мужчин привлекли к административной ответственности
Мария Трапезникова
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Обоих мужчин привлекли к административной ответственности за курение в поездеОбоих мужчин привлекли к административной ответственности за курение в поездеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Транспортные полицейские Екатеринбурга 6 мая поймали двух пассажиров, которые курили в поезде. Первого хулигана сотрудники ППС задержали на станции Шаля. 36-летний мужчина, житель Первоуральска, несмотря на запрет, купил в вагоне поезда и не реагировал на требования проводника прекратить безобразие.

Второго нарушителя задержали там же – в поезде «МоскваЧита» он курил в тамбуре вагона. Обоих полицейские привлекли к административной ответственности.

- Днем позже в транспортную полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в служебное помещение, расположенное в здании вокзала станции «Уктус», - рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Полицейские выяснили, что нарушитель – 29-летний житель Екатеринбурга – распивал на станции алкоголь, после чего, перепутав двери, пытался зайти в служебное помещение вместо зала ожидания. Его также привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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