На Урале прокуратура заставила мэрию отреставрировать сквер Победы

8 Май 2020 2020-05-08T06:51:55+03:00

Его не ремонтировали с 1985 года

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В Артемовском прокуратура добилась восстановления и реставрации сквера Победы. Его открыли еще в 1985 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. В прошлом году городские власти решили заменить в нем тротуарную плитку и мемориальные плиты с именами Героев Советского Союза.

Однако февральская проверка, которая проводилась в этом году, показала, что ремонт так и не был завершен. Тогда прокуратура обратилась к мэру, объявив ему предостережение о недопустимости нарушения ФЗ.

Фото: пресс-служба региональной прокуратуры

- Помимо этого, в ходе проверки установлены нарушения ФЗ, а также законодательства о контрактной системе при выполнении указанных работ, выразившиеся в ненадлежащем проведении претензионно-исковой работы с подрядчиком, а также в дроблении контрактов, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поэтому ведомство несло представление в адрес мэра с требованием устранить все нарушения. А в отношении директора МКУ «Жилкомстрой» прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях за изменение условий контрактов и увеличение цен.

После всего этого сквер Победы в Артемовском отремонтировали до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU