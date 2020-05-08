Онлайн-празднование Дня радио в Екатеринбурге посмотрели больше 10 тысяч человек

8 Май 2020 2020-05-08T06:22:35+03:00

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Накануне, 7 мая, прошел онлайн-праздник Дня радио в Екатеринбурге. Его отмечали студенты радиофака УрФУ. Из-за того, что собираться в общественных местах пока что небезопасно, институт решил перенести все мероприятия в Интернет. Мы, кстати, рассказывали, какая обширная и интересная программа ждала студентов.

Как отметили в пресс-службе УрФУ, за вчерашний день онлайн-праздник посмотрели больше 10 тысяч человек. А серия прямых трансляций в соцсетях завершилась съемкой салюта с небоскреба «Высоцкий».

- Радиофак с каждым годом подтверждает свое чемпионское звание. Мы с каждым годом развиваем новые образовательные технологии, открываем новые современные лаборатории. В этом институту неизменно помогает братство студентов и выпускников, - отметил директор ИРИТ-РтФ Илья Обабков.

Главной «фишкой» всего Дня радио всегда было шествие студентов к скверу Попова. В этот раз его перенесли в приложение «Яндекс.Карты»: радисты рядом с памятником писали комментарии-кричалки. Всего их насчитали порядка сотни.

ИСТОЧНИК KP.RU