2020-05-08T07:30:56+03:00
Общество

Сразу отправили в обсервацию: «Уральские авиалинии» привезли домой из Израиля 49 свердловчан

Самолет летел с остановкой в Ростове-на-Дону
Мария Трапезникова
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«Уральские авиалинии» привезли домой из Израиля 49 свердловчан«Уральские авиалинии» привезли домой из Израиля 49 свердловчанФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня ночью, 8 мая, в Кольцово прибыл спецборт «Уральских авиалиний», который доставил застрявших туристов в Израиле обратно домой. Самолет летел с остановкой в Ростове-на-Дону.

- Всего на борту находилось 128 пассажиров, 79 летели до Ростова-на-Дону, и 49 – до Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. – В Кольцово самолет прибыл в 00:50.

Кроме жителей Свердловской области, в столицу Урала прибыли жители Курганской, Тюменской, Челябинской областей, республики Башкортостан, а также Иркутской области и Алтайского края. Всех их спецтранспортом отправили в свои регионы.

33 человека, включая одного ребенка, после всех необходимых процедур на боту самолета, прямо от трапа отправили на двухнедельную изоляцию под меднаблюдение в обсерватор, в одному из подготовленных площадок.

Напомним, что это уже не первый вывозной рейс, который совершают «Уральские авиалинии». Согласно их статистике, только за минувший апрель они вернули в Россию порядка трех тысяч туристов – это 18 эвакуационных вылетов. Все рейсы выполняются по утвержденному Минкомсвязи РФ расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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