Перевозки пассажиров на СвЖД в апреле 2020 года снизились в 1,5 раза

7 Май 2020 2020-05-07T21:25:33+03:00

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По оперативным данным, в апреле 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 1,01 млн пассажиров, что на 57,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 0,83 млн пассажиров (-53,1%), в дальнем следовании – 0,18 млн (-69,7%). Пассажирооборот в апреле 2020 года составил 198,8 млн пасс-км, что на 70,3% меньше апреля 2019 года.

За четыре месяца (январь-апрель) 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 7,3 млн пассажиров, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 5,3 млн пассажиров (-16%), в дальнем следовании – 2 млн (-18%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2020 года снизился на 18,2% и составил 2,2 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в апреле 2020 года, по оперативным данным, перевезено 30,3 млн пассажиров, что на 69,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 28,5 млн пассажиров (-69%), в дальнем следовании – 1,8 млн (-77%). Пассажирооборот в апреле 2020 года составил 2,3 млрд пасс-км, что на 74,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего за январь-апрель 2020 года перевезено 289,4 млн пассажиров (-20,3% к январю-апрелю 2019 года), из них в дальнем следовании – 24,4 млн пассажиров (-22,1%), в пригородном сообщении – 265 млн (-20,1%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2020 года снизился на 21,1% к уровню прошлого года и составил 26,6 млрд пасс-км.