В Екатеринбурге создадут резервные обсерваторы для контактных пациентов на базе гостиниц
В Екатеринбурге создадут резервные обсерваторы на базе гостиниц для контактных пациентов. Поручение об этом дал глава Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании городского оперативного штаба по противодействию COVID-19. За два дня в городе должны создать не менее полутора тысяч резервных койко-мест для контактных пациентов.
- Учреждения будут действовать как прикреплённые к конкретным больницам, а врачи и пациенты находиться на постоянной дистанционной телефонной связи, - рассказал Александр Высокинский. - В случае выявления коронавируса у гражданина, контактировавшего с заболевшими и находящегося в обсерваторе, он будет оперативно доставлен в медучреждение.
Также на заседании мэр поставил задачу усилить работу с руководителями торговых предприятий, чтобы режим ношения санитарных масок соблюдали как продавцы, так и покупатели.
На конечных остановках и крупных остановочных комплексах по поручению Александра Высокинского организуют проверку соблюдения масочного режима пассажирами и сотрудниками предприятий-перевозчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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