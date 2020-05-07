2020-05-07T20:11:00+03:00
Общество

В Екатеринбурге создадут резервные обсерваторы для контактных пациентов на базе гостиниц

Поручение об этом дал Александр Высокинский
Алина СУРИНА
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Резервные обсерваторы для контактных пациентов создадут на базе гостиницРезервные обсерваторы для контактных пациентов создадут на базе гостиницФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге создадут резервные обсерваторы на базе гостиниц для контактных пациентов. Поручение об этом дал глава Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании городского оперативного штаба по противодействию COVID-19. За два дня в городе должны создать не менее полутора тысяч резервных койко-мест для контактных пациентов.

- Учреждения будут действовать как прикреплённые к конкретным больницам, а врачи и пациенты находиться на постоянной дистанционной телефонной связи, - рассказал Александр Высокинский. - В случае выявления коронавируса у гражданина, контактировавшего с заболевшими и находящегося в обсерваторе, он будет оперативно доставлен в медучреждение.

Также на заседании мэр поставил задачу усилить работу с руководителями торговых предприятий, чтобы режим ношения санитарных масок соблюдали как продавцы, так и покупатели.

На конечных остановках и крупных остановочных комплексах по поручению Александра Высокинского организуют проверку соблюдения масочного режима пассажирами и сотрудниками предприятий-перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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