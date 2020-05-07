2020-05-07T19:12:00+03:00
Общество

ОММ, ЕГЭ и серьезное внушение: три вопроса свердловскому губернатору в период самоизоляции

Евгений Куйвашев ответил на вопросы уральцев 7 мая
Лев ИСТОМИН
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Глава региона продолжает общение с уральцамиГлава региона продолжает общение с уральцамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает традицию, созданную в период самоизоляции, отвечая на вопросы жителей региона в Instagram.

ЕГЭ ПОКА НЕ ПЕРЕНОСЯТ

Вопросов в затянувшийся период вынужденного нахождения дома меньше не становится. Так, к примеру, совсем скоро должны будут начаться выпускные экзамены у школьников. Однако определенности по срокам их проведения до сих пор нет.

По словам главы региона, точка в этом вопросе действительно не поставлена. Ясно, что выпускникам обеспечат условия для сдачи экзаменов и поступления средние специальные и высшие учебные заведения.

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Формированием графика этого процесса занимается министерство просвещения России и Рособрнадзор. Когда они примут окончательные решения по экзаменам, тогда о них проинформируют уральцев.

Пока окончательного решения о переносе ЕГЭ не принято и аттестация должна стартовать 8 июня. После 12 мая сроки могут скорректировать. Свердловская области, по словам Евгения Куйвашева, готова к любому развитию событий.

СЕРЬЕЗНОЕ ВНУШЕНИЕ В ОТВЕТ НА НАРУШЕНИЕ

В Талице руководители творческих коллективов собирают детей на массовые репетиции к 9 мая.

Это недопустимо, заявил в ответ губернатор Свердловской области. По его словам, он уже пообщался с мэром. Оказалось, что местный танцевальный коллектив записывал поздравление с юбилеем Победы. И по-человечески их понять можно: люди хотели подготовиться к значимой дате с теплотой и душевностью. Однако в данной ситуации Евгений Куйвашев сделал серьезное внушение.

НИИ ОММ оставили в списке площадок для больных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

НИИ ОММ оставили в списке площадок для больных коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО МОСКВЫ

В НИИ ОММ хотели организовать площадку для лечения коронавирусных больных. Как развивается ситуация сейчас?

После этого власти региона обратились к федеральном руководству с просьбой исключить лучший роддом Свердловской области из перечня медицинских учреждений, куда могут положить пациентов с коронавирусом.

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Однако НИИ ОММ в этом списке оставили, но количество коек для перепрофилирования сильно уменьшили: с 300 до 70-ти. Значит, институт могут перепрофилировать только в крайнем случае и без ущерба для беременных пациенток.

- Система здравоохранения готова к неблагоприятному развитию ситуации, на данном этапе я не вижу необходимости во включении в эту работу НИИ ОММ, - говорит губернатор Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Уральский НИИ ОММ не стали убирать из списка больниц для лечения зараженных коронавирусом
ОММ, ЕГЭ и серьезное внушение: три вопроса свердловскому губернатору в период самоизоляции
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