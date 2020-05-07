Вечные огни в Екатеринбурге подготовлены к юбилею Победы

7 Май 2020 2020-05-07T18:46:49+03:00

Специалисты АО «Екатеринбурггаз» провели финальные работы по техническому обслуживанию двух Вечных огней в уральской столице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты АО «Екатеринбурггаз» провели финальные работы по техническому обслуживанию двух Вечных огней в уральской столице

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7 мая 2020 года специалисты АО «Екатеринбурггаз» провели финальные работы по техническому обслуживанию двух Вечных огней в уральской столице – на площади Коммунаров и в Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Теперь оба мемориала полностью готовы ко Дню Великой Победы.

Чуть ранее специалисты АО «Екатеринбурггаз» усовершенствовали конструкцию Вечного огня на площади Коммунаров, установив защитный механизм для предотвращения попадания мусора в чашу.

К юбилею Победы «Екатеринбурггаз» и радио «Комсомольская правда» записали проект об истории Вечного огня. Прослушать его можно 9 мая на частоте 92,3 FM.

Вечный огонь на площади Коммунаров был зажжен в Свердловске в июле 1959 года на месте захоронения погибших в Гражданской войне. В 2007 году на мемориал была завезена земля с мест сражений Великой Отечественной Войны.

Первоначально Вечный огонь питался от резервуара со сжиженным газом и требовал постоянной заправки. А в начале 2000-х к памятнику подвели природный газ. Вот уже 60 лет екатеринбургские газовики являются хранителями Вечного огня.

На Широкореченском мемориале Вечный огонь был зажжен в 2015 году, после реставрации комплекса.