«Мы сами себя в итоге и накажем»: Евгений Куйвашев раскритиковал гуляющих екатеринбуржцев

7 Май 2020 2020-05-07T18:33:40+03:00

Губернатор написал пост в Instagram, в котором признался, что его беспокоит такое отношение к ситуации

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Евгений Куйвашев раскритиковал гуляющих во время режима самоизоляции екатеринбуржцев. Губернатор написал пост в Instagram, в котором признался, что его беспокоит такое отношение горожан к ситуации. По словам главы региона, в свердловское управление Роспотребнадзора поступило три десятка материалов о нарушениях жителями режима изоляции. В некоторых случаях уральцев приходилось госпитализировать принудительно. Такие инциденты произошли например в Нижнем Тагиле, в Тавде и в Байкаловском районе.

- Кто-то гуляет, кто-то катается на велосипеде, кто-то болтает с друзьями, сидя на скамейке. Честно признаюсь, меня это очень беспокоит. Если мы будем недостаточно серьезно относиться к ограничительным и профилактическим мерам, мы сами себя в итоге и накажем — вынужденным продлением особого режима, более поздним поэтапным возвращением к обычной жизни. Все сегодня должны понимать меру своей личной ответственности, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Как рассказал губернатор, за время действия указа об особом режиме санитарными врачами выявлено 200 нарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Больше всего нарушителей оказалось на севере региона. За работу во время пандемии коронавируса были оштрафованы предприниматели в Краснотурьинске, Североуральске и Серове.

С начала введения масочного режима, который действует на территории региона с 1 мая, зафиксировано 70 случаев его нарушения сотрудниками различных предприятий. По словам губернатора, из-за массового нарушения масочного режима в полицию передано больше полусотни материалов в отношении юридических лиц.

- Я остаюсь сторонником того, что главным нашим инструментом должно стать разъяснение и убеждение людей, а не штрафные санкции. И такая работа тоже ведется, - добавил губернатор.

Евгений Куйвашев отметил, что проверки будут продолжаться. А злостных нарушителей будут штрафовать и закрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU