Сезон открыт: на дороги Екатеринбурга выехали мотопатрули ДПС
Сегодня впервые с начала весны на дороги Екатеринбурга выехали мотопатрули ДПС. Их задача выявлять нарушения среди мотоциклистов. Как рассказали в ГИБДД Свердловской области, их часто замечают за нарушением все возможных правил дорожного движения.
- Именно они зачастую не только нарушают ПДД, но и управляют транспортными средствами, не имея на это соответствующего права управления, и даже в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.
Также в ведомстве отметили, что нередко данный вид транспорта неправильно зарегистрирован в органах ГИБДД. По словам специалистов, с наступлением теплого времени года количество аварии с участием двухколесного транспорта резко увеличивается. В прошлом сезоне мотопатрули поймали 1 500 нарушителей. В этом году с начала сезона в регионе зарегистрировано уже 17 ДТП. В них погибли два человека, 18 получили травмы.
На дороги Екатеринбурга выехали мотопатрули ДПС.Видео: ГИБДД Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU