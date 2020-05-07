2020-05-07T19:08:00+03:00
Общество

Сезон открыт: на дороги Екатеринбурга выехали мотопатрули ДПС

Их задача выявлять нарушения среди мотоциклистов
Алина СУРИНА
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Мотопатрули следят за нарушениями ПДД среди мотоциклистовМотопатрули следят за нарушениями ПДД среди мотоциклистовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня впервые с начала весны на дороги Екатеринбурга выехали мотопатрули ДПС. Их задача выявлять нарушения среди мотоциклистов. Как рассказали в ГИБДД Свердловской области, их часто замечают за нарушением все возможных правил дорожного движения.

- Именно они зачастую не только нарушают ПДД, но и управляют транспортными средствами, не имея на это соответствующего права управления, и даже в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Также в ведомстве отметили, что нередко данный вид транспорта неправильно зарегистрирован в органах ГИБДД. По словам специалистов, с наступлением теплого времени года количество аварии с участием двухколесного транспорта резко увеличивается. В прошлом сезоне мотопатрули поймали 1 500 нарушителей. В этом году с начала сезона в регионе зарегистрировано уже 17 ДТП. В них погибли два человека, 18 получили травмы.

На дороги Екатеринбурга выехали мотопатрули ДПС.Видео: ГИБДД Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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