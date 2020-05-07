2020-05-07T17:25:58+03:00
Общество

«Он был из тех, кого прожгла война»: участник «Уральских пельменей» записал к 9 мая трогательную песню для своего деда

На видео, которое собирали люди из нескольких городов, есть исторические и современные кадры
Алина СУРИНА
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Видео: Youtube\ Вячеслав МясниковВидео: Youtube\ Вячеслав Мясников
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Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» записал к 9 мая трогательную песню, которую посвятил своему деду, прошедшему всю войну и всем кто погиб защищая Родину. На видео, которое собирали люди из нескольких городов, есть исторические и современные кадры. Клип Вячеслав Мясников опубликовал на своем канале на Youtube.

- Поздравьте этой песней своих дедушек и бабушек, своих друзей и родственников с великим праздником! Эта песня для вас и для них, для всех семей, кого коснулась эта ужасная война, - написал Вячеслав Мясников на своем канале. - Давайте помнить нашу историю и передавать ее детям и внукам из поколения в поколение, рассказывать, как это было на самом деле! И давайте скажем спасибо нашим ветеранам. Если бы не они, я бы не писал это послание, а вы бы это не читали. Всегда помните об этом!

Как рассказал Вячеслав Мясников, над видео трудилось большое количество человек из разных городов. В том числе поисковые отряды, которые ищут пропавших без вести солдат и занимаются их перезахоронением. В песне записано более 50 живых духовых инструментов. Например, там есть домра и гитары.

- Уже какое лето нет с нами больше деда.

Остались фотографии, медали, ордена.

Он прошагал полсвета, он заслужил победу,

Он был из тех, кого прожгла огнем война, - поет Вячеслав Мясников.

Напомним, что в апреле Вячеслав Мясников написал очень трогательную песню, которую посвятил всем российским врачам, которые сейчас борются с коронавирусом. В той песне звезда «Уральских пельменей» сравнивает медиков - с солдатами, у которых стоит такая же простая задача: спасти и помочь.

Песня Вячеслава Мясникова ко Дню Победы.Видео: Вячеслав Мясников

ИСТОЧНИК KP.RU

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