2020-05-07T16:36:50+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга завтра больше часа не будут ходить трамваи

Движение закроют на проспекте Ленина
Алина СУРИНА
Поделиться:
Движение закроют на проспекте Ленина от Гагарина до ЛуначарскогоДвижение закроют на проспекте Ленина от Гагарина до ЛуначарскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В центре Екатеринбурга завтра больше часа не будут ходить трамваи. Движение закроют на проспекте Ленина от Гагарина до Луначарского. Ограничения касаются только одного направления. Трамваи не будут ездить на время возложения венков к памятнику Георгию Жукову возле штаба Центрального военного округа.

- 08.05.2020 г. с 09:45 до 11:15 закрывается движение трамваев по проспекту Ленина, - рассказали в Гортрансе.

Перекрытия коснутся маршрутов № 4, 8, 13, 15, 18, 26. На время перекрытия трамваи поедут в объезд. Показываем как изменятся их маршруты.

Фото: Гортранс Екатеринбурга

Фото: Гортранс Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Екатеринбурга завтра больше часа не будут ходить трамваи
В Свердловской области за сутки медики сделали 5 576 исследований проб на коронавирус
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
С песнями и плясками: по центральным улица Екатеринбурга 9 мая проедет «Трамвай Победы»
В Свердловской области пациентов с коронавирусом будут отслеживать по геолокации
За неделю получал 10 тысяч: на Урале поймали наркосбытчика
ЕВРАЗ направил уральским ветеранам более 10 миллионов рублей к юбилею Победы
Власти Екатеринбурга сохранят поездки по «Екарте» только тем, кто соблюдает самоизоляцию
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 миллиардов рублей
В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз для медиков, купленный бизнесменом Алтушкиным
«Антитела обнаружены»: София Никитчук рассказала о результатах теста на коронавирус
«Не думала, что теория шести рукопожатий сработает»: многодетным семьям из Екатеринбурга подарили ноутбуки для обучения детей
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Обнимаются, смеются, танцуют: уральцы вместе с Сашей Гагариным и его дочкой сняли трогательный клип на самоизоляции
Почему в Екатеринбурге закрывают магазины «Райт»: подробности
Так, как в годы войны: почтовики доставят свердловским ветеранам 60 тысяч писем-треугольников
В оргкомитет Универсиады-2023 войдут МЧС, Росгвардия и Роспотребнадзор
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли более чем в 1,5 раза
Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 31 человека
В Кольцово выставили знаменитый «черный воронок» военных лет
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей
«Хор Турецкого» даст бесплатный онлайн-концерт ко Дню Победы
В Екатеринбурге ЦГКБ №1, где случилась вспышка коронавируса, закрыли на дезинфекцию
В Екатеринбургском зоопарке запустили продажу онлайн-билетов для помощи животным