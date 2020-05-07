7 Май 2020 2020-05-07T16:36:50+03:00

Движение закроют на проспекте Ленина от Гагарина до Луначарского Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В центре Екатеринбурга завтра больше часа не будут ходить трамваи. Движение закроют на проспекте Ленина от Гагарина до Луначарского. Ограничения касаются только одного направления. Трамваи не будут ездить на время возложения венков к памятнику Георгию Жукову возле штаба Центрального военного округа.

- 08.05.2020 г. с 09:45 до 11:15 закрывается движение трамваев по проспекту Ленина, - рассказали в Гортрансе.

Перекрытия коснутся маршрутов № 4, 8, 13, 15, 18, 26. На время перекрытия трамваи поедут в объезд. Показываем как изменятся их маршруты.

Фото: Гортранс Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU