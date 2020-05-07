2020-05-07T16:21:05+03:00
Общество

В Свердловской области за сутки медики сделали 5 576 исследований проб на коронавирус

За это время врачи обследовали 4 948 человек
Алина СУРИНА
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Анализ на коронавирус берут у тех уральцев, кто имеет для этого показанияАнализ на коронавирус берут у тех уральцев, кто имеет для этого показанияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за сутки медики сделали 5 576 исследований проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Анализы брали у тех, у кого для этого были показания: либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными.

- По данным на 7 мая, медиками обследован 4 948 человек, - рассказали в оперштабе. - В общую статистику также включены исследования, проведенные за праздничные дни лабораторией городской инфекционной больницы Нижнего Тагила.

По данным оперштаба с февраля общее количество проведенных в регионе исследований достигло 13 2409. За это время медиками было обследовано 119 665 человек.

Напомним, за сутки в регионе подтвердилось 76 новых случаев короанвируса. По данным оперштаба на 7 мая, в регионе всего 1 429 человек с Covid-19. Из них 243 человека медикам удалось за все время поставить на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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