С песнями и плясками: по центральным улица Екатеринбурга 9 мая проедет «Трамвай Победы»

7 Май 2020 2020-05-07T16:35:34+03:00

Свое движение «Трамвай Победы» начнет в 11:00 закончит в 16:30 в Северном трамвайном депо. Фото: пресс-служба ЦВО

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По Екатеринбургу прокатится праздничный «Трамвай Победы». 9 мая по центральным улицам пустят специальную платформу, оформленную в стиле фронтовых бригад. А на платформе будут находиться артисты ансамбля Центрального военного округа. Они то и исполнят знаменитые песни военных лет: «Смуглянка», «Белорусский вокзал», «Эх, путь-дорожка фронтовая» и прочитают стихотворения.

- Затем с улицы Луначарского платформа уйдет на проспект Ленина с двухминутной стоянкой на остановке «Площадь 1905 года». По ходу движения платформа проследует по улицам Куйбышева, 8 Марта, Титова, проспекту Космонавтов с разворотами на ЦПКиО им.Маяковского, Площади первой пятилетки и станции Вторчермет, - сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО

Свое движение «Трамвай Победы» начнет в 11:00 из северного трамвайного депо, праздничный вагон сделает круг и вернется туда же в 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU