2020-05-07T15:20:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области пациентов с коронавирусом будут отслеживать по геолокации

Специальный указ подписал губернатор Евгений Куйвашев
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Пациенты смогут удаленно общаться с врачами.Пациенты смогут удаленно общаться с врачами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловчан с подтвержденным диагнозом коронавирус будут контролировать по геолокации. Также пациенты смогут общаться с лечащем врачом удалено. Сегодня губернатор региона Евгений Куйвашев подписал документ, где перечислены специальные правила лечения легких форм COVID-19.

– с 12 мая жители области с COVID-19, которые получили постановления санврачей об обязательной изоляции, обязаны использовать спецустройства электронного мониторинга. Пациенты получат возможность телемедицинских консультаций в режиме видеоконференцсвязи. Также будет вестись мониторинг местонахождения человека по геолокации, - сообщили в региональном оперштабе.

Евгений Куйвашев отметил, что пациенты с легкой формой болезни получат телефоны и сим-карты, чтобы общаться с докторами.

- Часть пациентов с бессимптомным и легким течением заболевания может получать медицинскую помощь на дому. А это значит, что должен быть постоянный канал связи между ними и лечащими врачами. Если для этого необходимо закупить телефоны с сим-картами, вручить их пациентам – значит, надо это сделать, — заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, на 7 мая в Свердловской области коронавирусная инфекция обнаружена у 1429 человек. За все время от COVID-19 скончались три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области пациентов с коронавирусом будут отслеживать по геолокации
За неделю получал 10 тысяч: на Урале поймали наркосбытчика
ЕВРАЗ направил уральским ветеранам более 10 миллионов рублей к юбилею Победы
Власти Екатеринбурга сохранят поездки по «Екарте» только тем, кто соблюдает самоизоляцию
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 миллиардов рублей
В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз для медиков, купленный бизнесменом Алтушкиным
«Антитела обнаружены»: София Никитчук рассказала о результатах теста на коронавирус
«Не думала, что теория шести рукопожатий сработает»: многодетным семьям из Екатеринбурга подарили ноутбуки для обучения детей
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Обнимаются, смеются, танцуют: уральцы вместе с Сашей Гагариным и его дочкой сняли трогательный клип на самоизоляции
Почему в Екатеринбурге закрывают магазины «Райт»: подробности
Так, как в годы войны: почтовики доставят свердловским ветеранам 60 тысяч писем-треугольников
В оргкомитет Универсиады-2023 войдут МЧС, Росгвардия и Роспотребнадзор
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли более чем в 1,5 раза
Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 31 человека
В Кольцово выставили знаменитый «черный воронок» военных лет
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей
«Хор Турецкого» даст бесплатный онлайн-концерт ко Дню Победы
В Екатеринбурге ЦГКБ №1, где случилась вспышка коронавируса, закрыли на дезинфекцию
В Екатеринбургском зоопарке запустили продажу онлайн-билетов для помощи животным