В Свердловской области пациентов с коронавирусом будут отслеживать по геолокации

7 Май 2020 2020-05-07T15:20:18+03:00

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Свердловчан с подтвержденным диагнозом коронавирус будут контролировать по геолокации. Также пациенты смогут общаться с лечащем врачом удалено. Сегодня губернатор региона Евгений Куйвашев подписал документ, где перечислены специальные правила лечения легких форм COVID-19.

– с 12 мая жители области с COVID-19, которые получили постановления санврачей об обязательной изоляции, обязаны использовать спецустройства электронного мониторинга. Пациенты получат возможность телемедицинских консультаций в режиме видеоконференцсвязи. Также будет вестись мониторинг местонахождения человека по геолокации, - сообщили в региональном оперштабе.

Евгений Куйвашев отметил, что пациенты с легкой формой болезни получат телефоны и сим-карты, чтобы общаться с докторами.

- Часть пациентов с бессимптомным и легким течением заболевания может получать медицинскую помощь на дому. А это значит, что должен быть постоянный канал связи между ними и лечащими врачами. Если для этого необходимо закупить телефоны с сим-картами, вручить их пациентам – значит, надо это сделать, — заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, на 7 мая в Свердловской области коронавирусная инфекция обнаружена у 1429 человек. За все время от COVID-19 скончались три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU