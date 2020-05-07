За неделю получал 10 тысяч: на Урале поймали наркосбытчика

7 Май 2020 2020-05-07T14:41:09+03:00

На него завели уголовное дело и направили в суд

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В Полевском, что в Свердловской области, под суд отправили местного 28-летнего жителя, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Запрещенные вещества он купил в интернет-магазине, там же связался с оператором.

- Находясь по месту жительства, он расфасовал наркотики на 20 мелких партий, после чего, с помощью своего личного автомобиля, развез их по тайникам-закладкам, расположенным на территории Полевского ГО, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Адреса, где он прятал пакетики, мужчина фотографировал и отправлял оператору из интернет-магазина. За одну закладку он получал порядка 500 рублей, за неделю у него выходило от пяти до десяти тысяч.

Полицейские его поймали за работой рядом с одним из тайников. На него завели уголовное дело и направили в Полевской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU