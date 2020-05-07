ЕВРАЗ направил уральским ветеранам более 10 миллионов рублей к юбилею Победы
Также ветеранам вручены юбилейные медали и продуктовые наборы
Ветеран НТМК Николай Можин Фото: ЕВРАЗ
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Около 1000 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, тружеников тыла ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей к 75-летнему юбилею Победы. Также ветеранам вручены юбилейные медали и продуктовые наборы.
Чествовать ветеранов в День Победы – давняя традиция компании. В этом году сотрудники предприятий ЕВРАЗа принимают активное участие в общероссийских акциях «Бессмертный полк онлайн», «Окна Победы», «Фонарик Победы».