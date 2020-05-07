2020-05-07T14:40:02+03:00
Общество

ЕВРАЗ направил уральским ветеранам более 10 миллионов рублей к юбилею Победы

Также ветеранам вручены юбилейные медали и продуктовые наборы
Поделиться:
Ветеран НТМК Николай Можин Фото: ЕВРАЗВетеран НТМК Николай Можин Фото: ЕВРАЗ
Изменить размер текста:

Около 1000 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, тружеников тыла ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей к 75-летнему юбилею Победы. Также ветеранам вручены юбилейные медали и продуктовые наборы.

Чествовать ветеранов в День Победы – давняя традиция компании. В этом году сотрудники предприятий ЕВРАЗа принимают активное участие в общероссийских акциях «Бессмертный полк онлайн», «Окна Победы», «Фонарик Победы».

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области пациентов с коронавирусом будут отслеживать по геолокации
За неделю получал 10 тысяч: на Урале поймали наркосбытчика
ЕВРАЗ направил уральским ветеранам более 10 миллионов рублей к юбилею Победы
Власти Екатеринбурга сохранят поездки по «Екарте» только тем, кто соблюдает самоизоляцию
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 миллиардов рублей
В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз для медиков, купленный бизнесменом Алтушкиным
«Антитела обнаружены»: София Никитчук рассказала о результатах теста на коронавирус
«Не думала, что теория шести рукопожатий сработает»: многодетным семьям из Екатеринбурга подарили ноутбуки для обучения детей
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Обнимаются, смеются, танцуют: уральцы вместе с Сашей Гагариным и его дочкой сняли трогательный клип на самоизоляции
Почему в Екатеринбурге закрывают магазины «Райт»: подробности
Так, как в годы войны: почтовики доставят свердловским ветеранам 60 тысяч писем-треугольников
В оргкомитет Универсиады-2023 войдут МЧС, Росгвардия и Роспотребнадзор
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли более чем в 1,5 раза
Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 31 человека
В Кольцово выставили знаменитый «черный воронок» военных лет
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей
«Хор Турецкого» даст бесплатный онлайн-концерт ко Дню Победы
В Екатеринбурге ЦГКБ №1, где случилась вспышка коронавируса, закрыли на дезинфекцию
В Екатеринбургском зоопарке запустили продажу онлайн-билетов для помощи животным