ЕВРАЗ направил уральским ветеранам более 10 миллионов рублей к юбилею Победы

7 Май 2020 2020-05-07T14:40:02+03:00

Также ветеранам вручены юбилейные медали и продуктовые наборы

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Около 1000 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, тружеников тыла ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей к 75-летнему юбилею Победы. Также ветеранам вручены юбилейные медали и продуктовые наборы.

Чествовать ветеранов в День Победы – давняя традиция компании. В этом году сотрудники предприятий ЕВРАЗа принимают активное участие в общероссийских акциях «Бессмертный полк онлайн», «Окна Победы», «Фонарик Победы».