2020-05-07T14:29:13+03:00
Общество

Власти Екатеринбурга сохранят поездки по «Екарте» только тем, кто соблюдает самоизоляцию

Продление не будет работать до тех пор, пока в области действует спецрежим
Мария Трапезникова
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Власти Екатеринбурга сохранят поездки по «Екарте» только тем, кто соблюдает самоизоляциюВласти Екатеринбурга сохранят поездки по «Екарте» только тем, кто соблюдает самоизоляциюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Екатеринбурга в апреле этого года приняли решение о переносе периода действия «Екарты» и продления поездок, которые были не использованы из-за самоизоляции. Но такие условия применимы только к тем горожанам, которые добросовестно соблюдали режим и не ездили на общественном транспорте. Но пока в области самоизоляция не отменена, продление не работает.

Держатели карт, которые пользуются тарифом с лимитом не более 50 поездок в течение месяца, смогут продлить срок действия неиспользованных поездок марта и апреля.

Для тех, кто пользуется безлимитным месячным проездным на один – три вида транспорта, но не ездил никуда в апреле, будет произведен перенос срока действия на следующий период.

- Выбор месяца (май или июнь) производится пользователем, исходя из периода активации проездного билета. Если активация произведена с 6 по 14 мая, проездной будет действовать в мае, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Если пользователь «Екарты» активирует ее с 15 мая по 14 июня, проездной будет действителен в июне.

Тем, кто пользуется проездным билетом на 60 дней с лимитом в 20, 40 и 70 поездок, можно будет продлить срок действия карты с текущим остатком поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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