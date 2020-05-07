В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз для медиков, купленный бизнесменом Алтушкиным
В Екатеринбург прибыла фура с дополнительным гуманитарным грузом для медиков. 30 тысяч респираторов, 255 тысяч перчаток, 11 тысяч защитных костюмов и тысяча бесконтактных термометров были куплены Фондом святой Екатерины на средства главы РМК Игорля Алтушкина.
- Стоимость всей партии превышает 34 миллиона рублей. Ее несколькими рейсами автотранспортом доставляли из Москвы в апреле и начала мая, - рассказали в пресс-службе фонда.
Напомним, что в Екатеринбург в апреле прибыло четыре спецрейса из Китая с гуманитарным грузом для медиков. Все средства индивидуальной защиты были распределены между Свердловской и Челябинской областями. Кстати, сначала груз не хотели пускать таможенники, требуя оплатить налоги и сборы в виде 30% от стоимости всего товара. Но в дело вмешался полпред по УрФО Николай Цуканов, и ситуация разрешилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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