В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз для медиков, купленный бизнесменом Алтушкиным

7 Май 2020 2020-05-07T14:12:40+03:00

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В Екатеринбург прибыла фура с дополнительным гуманитарным грузом для медиков. 30 тысяч респираторов, 255 тысяч перчаток, 11 тысяч защитных костюмов и тысяча бесконтактных термометров были куплены Фондом святой Екатерины на средства главы РМК Игорля Алтушкина.

- Стоимость всей партии превышает 34 миллиона рублей. Ее несколькими рейсами автотранспортом доставляли из Москвы в апреле и начала мая, - рассказали в пресс-службе фонда.

Напомним, что в Екатеринбург в апреле прибыло четыре спецрейса из Китая с гуманитарным грузом для медиков. Все средства индивидуальной защиты были распределены между Свердловской и Челябинской областями. Кстати, сначала груз не хотели пускать таможенники, требуя оплатить налоги и сборы в виде 30% от стоимости всего товара. Но в дело вмешался полпред по УрФО Николай Цуканов, и ситуация разрешилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU