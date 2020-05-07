2020-05-07T14:11:22+03:00
Звезды

«Антитела обнаружены»: София Никитчук рассказала о результатах теста на коронавирус

Модель из Екатеринбурга в апреле сдала семь тестов на COVID–19
Юлия СТАЛИНА
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Фото: соцсети Софии НикитчукФото: соцсети Софии Никитчук
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Бывшая «Мисс Екатеринбург» София Нкитчук сообщила о результатах теста на коронавирус. На странице своего Instagram модель рассказала, что недавно она получила результаты анализов на антитела. Оказалось, что в крови девушки были обнаружены антитела, свидетельствующие о наличии специфического иммунитета к вирусу SARS-CoV-2.

- Пожалуи , одни из самых приятных слов, которые можно услышать в наше нынешнее время! Вот так выглядит самая важная «грамота» 2020-го. Сказать, что мы с Илонои счастливы и в шоке, с моими то семью отрицательными тестами за весь промежуток тестирования, не сказать ничего, - написала Никитчук.

София в марте прилетела из Куршавеля, еще месяцем ранее модель отдыхала в Мексике. Тогда то титулованная красавица переболела простудой.

- Я еще грешу на мою тяже лую простуду после Мексики зимои , которая протекала со всеми точными симптомами вируса, - отмечает София. - В любом случае, теперь и плазму можно с периодичностью сдавать, чтобы помогать тяжело заболевшим, продукты и лекарства возить тем, кто в этом нуждается, и более менее спокои но спускаться в продуктовыи .

Напомним, в апреле появились слуху, что Никитчук попала в Коммунарку с коронавирусом. Правда в тот же день информацию опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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