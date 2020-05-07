2020-05-07T13:55:17+03:00
Общество

«Не думала, что теория шести рукопожатий сработает»: многодетным семьям из Екатеринбурга подарили ноутбуки для обучения детей

Технику пожертвовал фонду «Аистенок» московский бизнесмен Игорь Рыбаков
Мария Трапезникова
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Многодетным семьям из Екатеринбурга подарили ноутбуки для обучения детейМногодетным семьям из Екатеринбурга подарили ноутбуки для обучения детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Московский бизнесмен Игорь Рыбаков и фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» подарил уральскому благотворительному фонду «Аистенок» 43 ноутбука для дистанционного обучения детей из многодетных семей. Напомним, что НКО помогает семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Всего в нем, на сегодняшний день, проживают больше 600 семей. Часть из них – женщины с детьми, многодетные семьи и приемные родители.

- Многодетным семьям часто не хватает средств для приобретения предметов самой первой необходимости, особенно в период кризиса. Тем более, не все из них могут позволить себе купить такие дорогостоящие вещи, как ноутбук или компьютер, чтобы помочь своим детям не выпасть из школьного процесса, - рассказала президент «Аистенка» Лариса Лазарева. – Никогда не думала, что теория шести рукопожатий сработает.

Фонд уже помог семьям из 11 регионов: Свердловской, Архангельской, Вологодской, Московской, Калужской, Нижегородской, Рязанской, Тульской, Челябинской, а также семьям из Краснодарского и Пермского краев.

Кстати, не так давно мы рассказывали о том, что бизнесмен Рыбаков собирается установить в Екатеринбурге памятник врачам, которые сражаются с коронавирусом. Для этого даже проводится конкурс, чтобы выбрать лучший эскиз, который и станет прототипом монумента. Кстати, уральскому фонду «Аистенок» не так давно пожертвовала деньги и известная телеведущая Настя Ивлеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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