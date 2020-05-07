Почему в Екатеринбурге закрывают магазины «Райт»: подробности

7 Май 2020 2020-05-07T12:16:13+03:00

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В X5 Retail Group рассказали, почему в Екатеринбурге и ряде других регионах России закрываются супермаркеты «Райт». Об этом стало известно накануне – в столице Урала объявили грандиозную распродажу в двух магазинах сети. Оказывается, что помещения будут проданы под супермаркеты «Перекресток» – всего их будет 21 на Урале и в Поволжье.

- В рамках сделки X5 получила права долгосрочной аренды совокупной торговой площадью около 33 тысяч «квадратов», - объяснили к ретейле. – До конца августа 2020 года объекты интегрируют в супермаркеты «Перекресток», в результате чего торговая площадь сети в городах Свердловской области увеличится в два раза. Новые магазины будут обеспечивать распределительные центры, расположенные в Екатеринбурге и Самаре.

Согласно данным 2ГИС, в Екатеринбурге на сегодняшний день – восемь магазинов сети «Райт». Из них закрываются два: на Амундсена, 65 и на Блюхера, 39.

ИСТОЧНИК KP.RU