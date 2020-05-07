Так, как в годы войны: почтовики доставят свердловским ветеранам 60 тысяч писем-треугольников

7 Май 2020 2020-05-07T11:58:22+03:00

Их можно будет бесплатно отправить в любую точку страны до конца года

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«Почта России» в честь юбилея Победы доставит всем ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны порядка 2,3 миллионов писем-треугольников – вместе с персональными поздравлениями от Президента РФ. В Свердловской области письма получат порядка 60 тысяч человек.

- Такие треугольники ветераны до конца года смогут бесплатно отправить в любую точку страны, потому что на них уже нанесен знак почтовой оплаты, - уточнили в региональном филиале «Почты России».

Письма-треугольники выпускаются для ветеранов каждый год. Они представляют собой лист бумаги со специальным трафаретом, чтобы письмо можно было легко и правильно свернуть по форме для отправки – так, как это делалось в годы войны.

Особенная схема складывания бумаги не требовала конверта, а адрес писался на наружной стороне листа. По данным «Почты России», в годы войны, с 1941 по 1945 года, почтовики доставили больше шести миллиардов фронтовых писем.

ИСТОЧНИК KP.RU