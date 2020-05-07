2020-05-07T11:22:10+03:00
Общество

В оргкомитет Универсиады-2023 войдут МЧС, Росгвардия и Роспотребнадзор

Возглавлять его будет мэр Высокинский
Мария Трапезникова
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В оргкомитет Универсиады-2023 войдут МЧС, Росгвардия и РоспотребнадзорВ оргкомитет Универсиады-2023 войдут МЧС, Росгвардия и РоспотребнадзорФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению Универсиады-2023. Возглавлять его будет лично мэр. Помимо него, в состав вошли сотрудники Росгвардии, МЧС России, Роспотребнадзора, депутаты Гордумы Екатеринбурга, а также представители УрФУ.

- Координировать деятельность отраслевых и территориальных органов городской власти по проведению Универсиады глава города определил Управление по физической культуре и спорту Администрации Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что Универсиада-2023 пройдет в столице Урала с 8 по 19 августа. Программа включает в себя проведение соревнований по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей. К Универсиаде в городе должны быть построены несколько крупных спортивных объектов, а также Деревня для спортсменов – она, кстати, будет находиться в новом районе Новокольцовский, за МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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