Перевозки контейнеров на СвЖД выросли более чем в 1,5 раза
В январе-апреле 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 141,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 52,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 63,9% и составило 108,7 тыс. ДФЭ (перевезено 1,9 млн тонн грузов, +52,6%), в том числе:
· нефть и нефтепродукты – 15,5 тыс. ДФЭ (+6,7% к уровню января-апреля 2019 года);
· черные металлы – 5,6 тыс. (+33,8%);
· лесные грузы –9,8 тыс. (+21,8%);
· бумага – 10,1 тыс. (+0,8%);
· цветные металлы – 6,7 тыс. (+15,5%);
· химикаты и сода – 52,2 тыс. (перевозки выросли в 3,5 раза);
· строительные грузы – 1,2 тыс. (-4,2%);
· огнеупоры – 1,7 тыс. (-2,7%);
· метизы – 1,7 тыс. (-21,8%).
В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – апреле 2020 года было перевезено более 1,7 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.