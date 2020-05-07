2020-05-07T11:00:05+03:00
Общество

Перевозки контейнеров на СвЖД выросли более чем в 1,5 раза

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 63,9%
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В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – апреле 2020 года было перевезено более 1,7 миллиона контейнеров ДФЭВ целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – апреле 2020 года было перевезено более 1,7 миллиона контейнеров ДФЭФото: Алексей БУЛАТОВ
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В январе-апреле 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 141,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 52,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 63,9% и составило 108,7 тыс. ДФЭ (перевезено 1,9 млн тонн грузов, +52,6%), в том числе:

· нефть и нефтепродукты – 15,5 тыс. ДФЭ (+6,7% к уровню января-апреля 2019 года);

· черные металлы – 5,6 тыс. (+33,8%);

· лесные грузы –9,8 тыс. (+21,8%);

· бумага – 10,1 тыс. (+0,8%);

· цветные металлы – 6,7 тыс. (+15,5%);

· химикаты и сода – 52,2 тыс. (перевозки выросли в 3,5 раза);

· строительные грузы – 1,2 тыс. (-4,2%);

· огнеупоры – 1,7 тыс. (-2,7%);

· метизы – 1,7 тыс. (-21,8%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – апреле 2020 года было перевезено более 1,7 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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