2020-05-07T10:49:14+03:00
Общество

В Кольцово выставили знаменитый «черный воронок» военных лет

Машину можно посмотреть в зоне прилета внутренних авиалиний
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба КольцовоФото: пресс-служба Кольцово
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В аэропорту Кольцово в преддверии Дня Победы выставили уникальный экспонат – автомобиль ГАЗ М-1, который в народе еще называют «черный воронок». Это машина времен Великой отечественной войны, на которой в тот период ездили представители НКВД. Знаменитая «Эмка» находится в зоне прилета внутренних авиалиний.

- Автомобиль ГАЗ М-1 серийно производился на Горьковском автозаводе в течение семи лет — с 1936 по 1943 годы, его прототипом стал Ford V8 Model 40, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Всего в СССР было изготовлено свыше 62 тысяч экземпляров таких машин. «Эмка», как одна из наиболее популярных моделей легковых автомобилей в стране, стала настоящим символом своей эпохи.

Фото: пресс-служба Кольцово

Фото: пресс-служба Кольцово

Служебный М-1 еще в своем знаменитом «Реквиеме» поэтесса Анна Ахматова называла «Черной Марусей», в честь первой буквы номера машины. С началом Великой Отечественной войны производство этой марки автомобилей прекратилось, но значительный запас деталей позволял продолжать сборку.

Кроме того, все владельцы таких автомобилей обязаны были сдать их в оборонный фонд государства в обмен на удостоверение, предъявив которое он мог получить свою «ласточку» обратно. По состоянию на конец июня 1941 года в автопарках частей Красной Армии насчитывалось порядка 11 тысяч «Эмок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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