2020-05-07T10:15:28+03:00
Звезды

«Хор Турецкого» даст бесплатный онлайн-концерт ко Дню Победы

Артисты исполнят легендарные песни «Смуглянка», «День Победы», «Бухенвальдский набат», «Катюша»
Юлия СТАЛИНА
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Выступление коллектива можно увидеть 7 мая на YouTube-канале.Выступление коллектива можно увидеть 7 мая на YouTube-канале.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В честь 75-летия Победы артисты «Хора Турецкого» исполнят известные военные песни впервые в онлайн-формате. Выступление можно увидеть 7 мая на YouTube-канале коллектива. Зрители услышат легендарные композиции: «Смуглянка», «День Победы», «Бухенвальдский набат», «Катюша» и «День Победы». Гостями концерта станет женская арт-группа Soprano.

- Песни Победы – это не просто слова, положенные на музыку. Это наша история, наша память, которая объединяет несколько поколений. Она важнее и выше любых разногласий ради мира на земле. День Победы всегда был и остается для нас священным праздником. Во все времена музыка всегда заряжала и укрепляла дух людей. Уверен, что вместе мы все преодолеем, - рассказал основатель и руководитель коллектива Михаил Турецкий.

Сразу после концерта с концерта состоится премьерный показ документального фильма

Хора Турецкого и Soprano – «Песни Победы» . В его основе – уникальный одноименный

исторический марафон коллективов, который состоялся в 12 странах мира в мае 2019 года. Тогда «Песни Победы» прозвучали от Москвы и Берлина до Вашингтона и Пекина. Фильм пронизан историями ветеранов, живущих за рубежом, музыкальными фрагментами из песен военных лет, которые звучали на фронте и в тылу.

Начало концерта в 18:00 (по Москве). Смотреть можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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